THY, 1 Mayıs'a Kadar Dış Hat Uçuşlarını Durdurdu
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Türk Hava Yolları, 1 Mayıs, Adana, Teknoloji

THY, 1 Mayıs'a Kadar Dış Hat Uçuşlarını Durdurdu

Türk Hava Yolları tarafından yapılan resmi açıklama ile kurumun 1 Mayıs tarihine kadar dış hat uçuşlarının hepsinin durdurulduğu dile getirildi.

02.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:50
THY, 1 Mayıs'a Kadar Dış Hat Uçuşlarını Durdurdu

Türk Hava Yolları tarafından yapılan resmi açıklama ile kurumun 1 Mayıs tarihine kadar dış hat uçuşlarının hepsinin durdurulduğu dile getirildi. Dış hat uçuşlarının yanı sıra belirli şehirler dışında tüm iç hat seferlerine de ara verildi.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiği belirtildi. Açıklamada, tüm dış hat uçuşlarının 1 Mayıs 2020'ye kadar durdurulduğu aktarılarak, "İç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uçuşları kısıtlı şekilde gerçekleştirilecek olup diğer tüm iç hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 06.00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan Seyahat İzin Belgesi talep edilecektir. Seyahat İzin Belgesi bulunmayan yolcularımız, bilet satın alamayacak ve daha öncesinden bilet almış olsalar dahi uçuşa kabul edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR.

İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir.#basaracağız https://t.co/2F6Dffeggm

— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 1, 2020

Uçuşlar seyehat izin belgesi ile yapılacak

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye istinaden, iç hat uçuşlarında Seyahat İzin Belgesi ile seyahat edildiği sürece web sitesi, mobil uygulamalar ve çağrı merkezi üzerinden yapılacak bilet satışı işlemlerinde kimlik numarası ile kontrol yapılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Seyahat İzin Belgesi olmayan yolcularımız, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeden izin koşullarını ve başvuru yöntemini öğrenebilirler. "

Başvuruların yapılma şekli ise şöyle açıklandı: "1 Mayıs 2020 tarihine kadar web sitemiz ve mobil uygulamalarımızdan check-in yapılamayacak olup, check-in işlemlerinin havalimanlarında bulunan check-in kontuvarlarımızdan Seyahat İzin Belgesi ibraz edilerek yapılması gerekmektedir. İç hat uçuşlarımızda Seyahat İzin Belgesi almış olan yolcularımızın kalkış saatinden en az 2 saat önce, Seyahat İzin Belgesi bulunmayanların ise işlemlerini tamamlamak üzere 4 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu süreçte gerçekleştirilecek iç hat uçuşlarımızda tek yön 325 TL, aktarmalı 549 TL sabit fiyat uygulaması yapılacaktır."

Kaynak: Tamindir

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