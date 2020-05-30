THY, 1 Haziran'dan itibaren tarifeli seferlere başlayacak
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THY, 1 Haziran'dan itibaren tarifeli seferlere başlayacak

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle getirilen seyahat kısıtlaması kapsamında ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran'da başlanacağını duyurdu.

THY, 1 Haziran'dan itibaren tarifeli seferlere başlayacak
30.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:33

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle getirilen seyahat kısıtlaması kapsamında ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran'da başlanacağını duyurdu.

Üstün, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılması kararının ardından THY'nin sefere başlayacağı günü Twitter hesabından açıkladı.

Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, THY'nin ilk uçuşunun pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacağı öğrenildi.

İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen ile İstanbul havalimanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı THY seferlerin aynı gün başlatılması, 3 Haziran'dan itibaren de diğer şehirlere uçuş yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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