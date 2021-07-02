Thunderbolts Gaming re1sxd ile anlaştı!

Thunderbolts yeni VALORANT oyuncusunu duyurdu.

Espor ekosistemine yeni giriş yapan organizasyonlardan biri olan Thunderbolts Gaming re1sxd ile anlaştı. Organizasyon, İlyas 're1sxd' Çalışkan'ı bünyesine kattığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:

VALORANT kadromuza İlyas 're1sxd' Çalışkan'ı kattığımızı duyurmaktan dolayı çok mutluyuz! Aramıza Hoş Geldin !

Thunderbolts Gaming, bu duyuruyu yapmadan yaklaşık 9-10 saat öncesinde yaptığı paylaşımla yeni bir transferin gelceğinin haberini vermişti. Organizasyon, bu paylaşımın üstünden fazla bir zaman geçmeden de transferi açıklamış oldu.

Şu an devam eden VCT için Mustafa "ibli5" Doğan ile yollarını ayıran organizasyon, Mercan "Gloomy" Özalp ile stand-in olarak anlaşmıştı. Turnuvada başarılı bir performans sergileyen takım dün Team Aurora karşısında 2-0'lık bir yenilgi alıp turnuvaya veda etmişti.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, re1sxd'ye başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros