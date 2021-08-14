Thunderbolts Gaming NO RESPECT ekibi ile anlaştı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Thunderbolts Gaming NO RESPECT ekibi ile anlaştı!

Thunderbolts Gaming NO RESPECT ekibi ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Thunderbolts Gaming CS: GO arenasına giriş yaptı!

Espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu Thunderbolts Gaming NO RESPECT ekibi ile anlaştı.

Thunderbolts Gaming, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda "An itibari ile NO RESPECT ekibi ile anlaşmış bulunmaktayız. TESFED finalinde kendi ismi ile oynayacak olan takım, turnuvanın ardından Thunderbolts Gaming ailesine katılacaktır. TBG ailesi olarak CS: GO'ya dönmekten çok mutluyuz. Birlikte nice başarılara!" açıklamasına yer verdi.

Organizasyonun duyuru paylaşımında da belirttiği gibi Thunderbolts Gaming CS: GO takımı TESFED final maçları sonrasında CS: GO arenasında yer almaya başlayacak.

Playerbros ekibi olarak bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Işın Karaca Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Lionel Messi Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Thunderbolts Gaming NO RESPECT ekibi ile anlaştı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 17:22:28. #1.14#

title