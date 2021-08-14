Thunderbolts Gaming NO RESPECT ekibi ile anlaştı!

Thunderbolts Gaming CS: GO arenasına giriş yaptı!

Espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu Thunderbolts Gaming NO RESPECT ekibi ile anlaştı.

Thunderbolts Gaming, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda "An itibari ile NO RESPECT ekibi ile anlaşmış bulunmaktayız. TESFED finalinde kendi ismi ile oynayacak olan takım, turnuvanın ardından Thunderbolts Gaming ailesine katılacaktır. TBG ailesi olarak CS: GO'ya dönmekten çok mutluyuz. Birlikte nice başarılara!" açıklamasına yer verdi.

Organizasyonun duyuru paylaşımında da belirttiği gibi Thunderbolts Gaming CS: GO takımı TESFED final maçları sonrasında CS: GO arenasında yer almaya başlayacak.

Playerbros ekibi olarak bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros