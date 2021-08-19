Thunderbolts Gaming Emircan Söğüt ile anlaştı!
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Thunderbolts Gaming Emircan Söğüt ile anlaştı!

Thunderbolts Gaming Emircan Söğüt ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Espor organizasyonu Thunderbolts Gaming yayıncı ekibini Emircan Söğüt ile güçlendirdi!

VALORANT ile ekosisteme giriş yapan espor organizasyonu Thundebolts Gaming yayıncı ekibini güçlendiriyor. Thunderbolts Gaming Emircan Söğüt ile anlaştı.

Organizasyon, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda Emircan Söğüt ile anlaştığını "Ailemize "Junior Streamer" olarak katılan @awildgoro'ya hoş geldin diyoruz. Ailemiz her gün daha da büyüyor!" açıklamasıyla taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde oyun yelpazesini CS:GO ile genişleten organizasyon, oyunların yanı sıra yayıncı ekibine de önem verdiğini göstermiş oldu. Thunderbolts Gaming'in farklı yayıncılarla anlaşıp anlaşmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Playerbros ekibi olarak bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Emircan Söğüt'e Thunderbolts Gaming kariyerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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