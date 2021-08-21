Thunderbolts Gaming, Burak Akyol'u bünyesine kattı!
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Thunderbolts Gaming, Burak Akyol'u bünyesine kattı!

Thunderbolts Gaming, Burak Akyol'u bünyesine kattı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

ThunderBoltsGM CS: GO ekibini güçlendiriyor!

Ülkemiz organizasyonlarından Thunderbolts Gaming, CS: GO ekibini güçlendirmeye devam ediyor! Organizasyon, Burak "Burakyol" Akyol'u bünyesine kattı.

Takım geçtiğimiz günlerde NO RESPECT ekibi ile anlaşıp CS: GO takımını . Organizasyon, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ailemize yeni katılan @burakyolcs'ye hoş geldin diyoruz! CS: GO takımımızın gücüne güç katacak bu transferi duyurmaktan çok mutluyuz. Birlikte nice başarılara!" açıklamasıyla taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Burak Akyol'un, organizasyon bünyesine katılmasıyla birlikte, güncel olarak oluşan Thunderbolts Gaming CS: GO kadrosu şu şekilde oldu;

Efe Ekrem "ekg$" Gençdiş

Can "cizzx" Pars

Uğur "ESQUEZ" İçme

Ahmet "cyber" Akpınar

Burak "Burakyol" Akyol

Playerbros ekibi olarak, Burak Akyol'a yeni takımıyla kariyerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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