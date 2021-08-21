Thunderbolts Gaming, Burak Akyol'u bünyesine kattı!
ThunderBoltsGM CS: GO ekibini güçlendiriyor!
Ülkemiz organizasyonlarından Thunderbolts Gaming, CS: GO ekibini güçlendirmeye devam ediyor! Organizasyon, Burak "Burakyol" Akyol'u bünyesine kattı.
Takım geçtiğimiz günlerde NO RESPECT ekibi ile anlaşıp CS: GO takımını . Organizasyon, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ailemize yeni katılan @burakyolcs'ye hoş geldin diyoruz! CS: GO takımımızın gücüne güç katacak bu transferi duyurmaktan çok mutluyuz. Birlikte nice başarılara!" açıklamasıyla taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.
Burak Akyol'un, organizasyon bünyesine katılmasıyla birlikte, güncel olarak oluşan Thunderbolts Gaming CS: GO kadrosu şu şekilde oldu;
Efe Ekrem "ekg$" Gençdiş
Can "cizzx" Pars
Uğur "ESQUEZ" İçme
Ahmet "cyber" Akpınar
Burak "Burakyol" Akyol
Playerbros ekibi olarak, Burak Akyol'a yeni takımıyla kariyerinde başarılar diliyoruz!
Kaynak: Playerbros