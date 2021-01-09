THSF Merkez Hakem Kurulu toplandı
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THSF Merkez Hakem Kurulu toplandı

09.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:22
THSF Merkez Hakem Kurulu toplandı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Merkez Hakem Kurulu çevrim içi toplandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Merkez Hakem Kurulu çevrim içi toplandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yamaç paraşütü hakem bilgilerinin güncellenmesi, faal hakemlerin belirlenmesi ve hakem terfilerin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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