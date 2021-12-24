THSF Başkanı Kalaycı, "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler Spor
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THSF Başkanı Kalaycı, "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

THSF Başkanı Kalaycı,
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Kalaycı, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Kalaycı, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün"Renkli açılış" fotoğrafına oy verdi.

THSF Başkanı Kalaycı, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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