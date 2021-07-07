Thor Saevarsson kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Thor Saevarsson kaç yaşında, nereli?

Alihan Aloğlu'yla birlikteliği sona eren Dilan Çiçek Deniz'in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Thor Saevarsson kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Thor Saevarsson kaç yaşında, nereli?

Alihan Aloğlu'yla birlikteliği sona eren Dilan Çiçek Deniz'in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte. Peki, Thor Saevarsson kimdir? Thor Saevarsson kaç yaşında, nereli? Thor Saevarsson ne iş yapmakta?

THOR SAEVARSSON KİMDİR?

37 yaşında olan yönetmen Thor Saevarsson'in 3 çocuğu bulunmaktadır. Hem reklam filmi çekimleri hem de sevgilisi Dilan Çiçek Deniz için sık sık Türkiye'ye geliyor. Alihan Aloğlu'yla birlikteliği sona eren Dilan Çiçek Deniz'in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte.