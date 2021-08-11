Thomas Tuchel Romelu Lukaku Transferi Hakkında Konuştu

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Villarreal ile oynanacak Avrupa Süoer Kupa finali öncesi açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili konuşan Tuchel, aynı zamanda Romelu Lukaku transferi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.