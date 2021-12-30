Thomas Tuchel: 'Oyuncularımdan Ne Bekleyebileceğimi Bilmiyorum'
Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Brighton maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam yoğun takvimden dolayı oyunculardan beklentilerinin ne olacağını bilemediğini ve takımını her zaman koruyacağını söyledi.
Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Brighton maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam yoğun takvimden dolayı oyunculardan beklentilerinin ne olacağını bilemediğini ve takımını her zaman koruyacağını söyledi.
Dugout - Spor Haberleri
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