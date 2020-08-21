Thomas Tuchel'in Paris Saint-Germain'deki Hikayesi Thomas Tuchel, Borussia Dortmund'ta üç yıllık teknik adamlık kariyerinin ardından Temmuz 2018'de Almanya'dan Paris'e geldi. Alman teknik direktörün, Ligue 1'deki hücum futbolu hayal kırıklığına uğratmadı ve Paris Saint-Germain ekibi, beş ligde birden oynadıkları ilk 14 mücadeleyi kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.

Thomas Tuchel, Borussia Dortmund'ta üç yıllık teknik adamlık kariyerinin ardından Temmuz 2018'de Almanya'dan Paris'e geldi. Alman teknik direktörün, Ligue 1'deki hücum futbolu hayal kırıklığına uğratmadı ve Paris Saint-Germain ekibi, beş ligde birden oynadıkları ilk 14 mücadeleyi kazanan ilk takım olarak tarihe geçti. Kaynak: Dugout