Thomas Tuchel'in Paris Saint-Germain'deki Hikayesi
Thomas Tuchel, Borussia Dortmund'ta üç yıllık teknik adamlık kariyerinin ardından Temmuz 2018'de Almanya'dan Paris'e geldi. Alman teknik direktörün, Ligue 1'deki hücum futbolu hayal kırıklığına uğratmadı ve Paris Saint-Germain ekibi, beş ligde birden oynadıkları ilk 14 mücadeleyi kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.
21.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:48
Thomas Tuchel, Borussia Dortmund'ta üç yıllık teknik adamlık kariyerinin ardından Temmuz 2018'de Almanya'dan Paris'e geldi. Alman teknik direktörün, Ligue 1'deki hücum futbolu hayal kırıklığına uğratmadı ve Paris Saint-Germain ekibi, beş ligde birden oynadıkları ilk 14 mücadeleyi kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.
Kaynak: Dugout