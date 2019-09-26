Thomas Piketty: AB, ırkçı ve yabancı karşıtı güçler tarafından ele geçiriliyor

26.09.2019 20:30

Avrupa Birliği'nde sona mı yaklaşılıyor? Avrupa Birliği yükselen yabancı karşıtı ve ırkçı güçler tarafından ele mi geçiriliyor? İkinci bir Brexit rüzgarı esmeye başlayabilir mi? AB'yi bir arada tutmak için çözüm yolları neler? Fransız ekonomist Thomas Piketty euronews için değerlendirdi.



Thomas Piketty dünyanın en tanınmış Fransız ekonomistlerinden biri. 6 yıl önce "21. Yüzyılda Sermaye" isimli kitabı 2 buçuk milyon sattı ve 40 dile çevrildi. Piketty yeni kitabı "Sermaye ve İdeoloji" ile yeniden gündeme geldi ve 1.200 sayfa boyunca, karşılaştırmalı ve tarihsel bir yolculuğa çıkarak ekonomik eşitsizlikleri ele aldı. Euronews.com'da Görüntüle