Thomas Meunier, Paris Hakkındaki Görüşlerini Anlattı Paris Saint-Germain'in Belçikalı yıldızı Thomas Meunier, Paris hakkındaki görüşlerini anlattı. Meunier Paris'in çok büyük bir şehir olduğunu ve özellikle çocuklarıyla yapabileceği bir çok şey olduğundan bahsetti.

Paris Saint-Germain'in Belçikalı yıldızı Thomas Meunier, Paris hakkındaki görüşlerini anlattı. Meunier Paris'in çok büyük bir şehir olduğunu ve özellikle çocuklarıyla yapabileceği bir çok şey olduğundan bahsetti. Kaynak: Dugout