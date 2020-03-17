Thomas Meunier, Paris Hakkındaki Görüşlerini Anlattı
Paris Saint-Germain'in Belçikalı yıldızı Thomas Meunier, Paris hakkındaki görüşlerini anlattı. Meunier Paris'in çok büyük bir şehir olduğunu ve özellikle çocuklarıyla yapabileceği bir çok şey olduğundan bahsetti.
17.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:00
Paris Saint-Germain'in Belçikalı yıldızı Thomas Meunier, Paris hakkındaki görüşlerini anlattı. Meunier Paris'in çok büyük bir şehir olduğunu ve özellikle çocuklarıyla yapabileceği bir çok şey olduğundan bahsetti.
Kaynak: Dugout