Thomas Gainsborough'un baş yapıtı "The Blue Boy" yağlı boya tablosu 100 yıl sonra İngiltere'de sergilenmeye başladı
AA / Bilal Acar - Haberler | Kültür Sanat
Ulusal Galerinin dış/genel planı Yağlıboya tablosunun duvarda asılı durması LONDRA - Thomas Gainsborough'un baş yapıtı olan "The Blue Boy" isimli yağlı boya tablosu 100 yıl sonra İngiltere'de sergilenmeye başladı.
Ulusal Galerinin dış/genel planı
Yağlıboya tablosunun duvarda asılı durması LONDRA - Thomas Gainsborough'un baş yapıtı olan "The Blue Boy" isimli yağlı boya tablosu 100 yıl sonra İngiltere'de sergilenmeye başladı