Thomas Gainsborough'un baş yapıtı "The Blue Boy" yağlı boya tablosu 100 yıl sonra İngiltere'de sergilenmeye başladı - Haberler
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Thomas Gainsborough'un baş yapıtı "The Blue Boy" yağlı boya tablosu 100 yıl sonra İngiltere'de sergilenmeye başladı

AA / Bilal Acar - Haberler | Kültür Sanat

Ulusal Galerinin dış/genel planı Yağlıboya tablosunun duvarda asılı durması LONDRA - Thomas Gainsborough'un baş yapıtı olan "The Blue Boy" isimli yağlı boya tablosu 100 yıl sonra İngiltere'de sergilenmeye başladı.

Ulusal Galerinin dış/genel planı

Yağlıboya tablosunun duvarda asılı durması LONDRA - Thomas Gainsborough'un baş yapıtı olan "The Blue Boy" isimli yağlı boya tablosu 100 yıl sonra İngiltere'de sergilenmeye başladı

Thomas Gainsborough'un baş yapıtı The Blue Boy yağlı boya tablosu 100 yıl sonra İngiltere'de sergilenmeye başladı

Thomas Gainsborough'un baş yapıtı The Blue Boy yağlı boya tablosu 100 yıl sonra İngiltere'de sergilenmeye başladı

Thomas Gainsborough'un baş yapıtı The Blue Boy yağlı boya tablosu 100 yıl sonra İngiltere'de sergilenmeye başladı

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri

England, Kültür Sanat, Haber

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