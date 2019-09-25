Thomas Cook'un iflasının ardından 16 bin 500 kişiyi İngiltere'ye getirme operasyonu

25.09.2019 10:15

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından Birleşik Krallık, seyahate çıkan 16 bin 500 kişiyi ülkeye getirmek için uçuş programı belirledi. Söz konusu uçuşlarla, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan en büyük ülkeye dönüş operasyonu gerçekleşmiş olacak.



Birleşik Krallık Sivil Havacılık Kurumu, şirketin iflasını açıkladığı esnada tatilde olan İngiliz vatandaşlarını ülkeye getirmek için dünyanın farklı yerlerine 70 uçak gönderecek. Euronews.com'da Görüntüle