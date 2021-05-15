Thodex vurgununda son dakika gelişmesi

Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'i yakalama çalışmalarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'i yakalama çalışmalarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Arnavutluk'a kaçan Özer'in yakalanmasına ilişkin gerçekleştirilen operasyonun birkaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Kripto para borsasının sarsan vurgunun kilit ismi Özer'i yakalama çalışmalarına destek amaçlı Arnavutluk'a giden Türk polisinin geri dönmesi üzerine gözler, yakın zamanda gelmesi beklenen açıklamaya çevrildi.

Özer, yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak ancak Arnavutluk sınırları içerisinde herhangi bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Pasaportu tahditli olan ve kırmızı bültenle aranan Özer'e yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı