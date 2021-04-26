Son dakika haberleri: 'Thodex' şüphelileri sağlık kontrolü için hastanede
Son dakika haberi... 'Thodex' şüphelileri sağlık kontrolü için hastanede Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.
'Thodex' şüphelileri sağlık kontrolü için hastanede
İSTANBUL - Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.
Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan 70 şüpheliden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN