'Thodex' şüphelileri adliyeye getirildi
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'Thodex' şüphelileri adliyeye getirildi

İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR - Haberler | 3. Sayfa

'Thodex' şüphelileri adliyeye getirildi Kripto para borsası Thodex'in binlerce yatırımcısının dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

'Thodex' şüphelileri adliyeye getirildi

İSTANBUL - Kripto para borsası Thodex'in binlerce yatırımcısının dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı ve binlerce yatırımcısını dolandırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 70 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 70 şüpheliden 62'si sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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'Thodex' şüphelileri adliyeye getirildi
'Thodex' şüphelileri adliyeye getirildi
'Thodex' şüphelileri adliyeye getirildi
'Thodex' şüphelileri adliyeye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR

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