Thodex soruşturmasında yakalanan şüphelilerden 62'si adliyeye sevk edildi

Thodex soruşturmasında yakalanan şüphelilerden 62'si adliyeye sevk edildi Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 62'si emniyetteki sorgularının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Thodex soruşturmasında yakalanan şüphelilerden 62'si adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 62'si emniyetteki sorgularının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik geçtiğimiz Cuma günü operasyon düzenlenmiş, o tarihten bu yana 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 69 şüpheliden 62'si, Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından bu sabah Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İki milyar dolar kripto para ile yurt dışına firar ettiği ileri sürülen platformun kurucusu Faruk Fatih Özer ile birlikte 9 şüphelinin arandığı soruşturmada, şirketin Kadıköy'deki merkezinde birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu aktarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN