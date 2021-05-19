Thodex soruşturmasında yakalanan şirketin finans uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Thodex soruşturmasında yakalanan şirketin finans uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında yakalanan şirketin finans uzmanı R.A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında yakalanan şirketin finans uzmanı R.A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden firari konumda bulunan ve dün yakalanan şirketin finans uzmanı R.A'nın, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan R.A., ifadesinin alınmasının ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.A'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin oluştuğunu ancak suç vasfının şüphelinin lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Hakimlik, şüpheli R.A'nın, yurt dışına çıkmama ve en yakın karakola giderek imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

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Thodex soruşturmasında yakalanan şirketin finans uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Thodex soruşturmasında yakalanan şirketin finans uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
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