Thodex soruşturmasında yakalanan şirketin yazılımcısı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Thodex soruşturmasında yakalanan şirketin yazılımcısı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Thodex soruşturmasında yakalanan şirketin yazılımcısı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında yakalanan şirketin yazılımcısı O.Ç., adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında yakalanan şirketin yazılımcısı O.Ç., adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari konumda bulunan şirketin yazılımcısı O.Ç., polis ekiplerince Sarıyer'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan O.Ç. "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bu arada şüpheli O.Ç. hakimliğe gönderildiği sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına el hareketi yaparak tepki gösterdi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli O.Ç'nin, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Süreç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodexadlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüphelilerden O.Ç. Sarıyer'de, R.A. ise Maltepe'de yakalandı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer ve yengesi Zuhal Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
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