Thodex soruşturmasında tutuklanan Serap ve Güven Özer kardeşlerin ifadelerine ulaşıldı

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında tutuklanmalarına karar verilen Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin hakimlik ifadelerine ulaşıldı.

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında tutuklanmalarına karar verilen Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin hakimlik ifadelerine ulaşıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 6'sı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden Serap Özer, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Özer, söz konusu şirketin işleyişiyle hiçbir alakası olmadığını savunarak, "Misafirler geldiği zaman onlarla ilgileniyordum. Çalışanların eksikleriyle ilgileniyordum. Yeri geliyor çay ikram ediyordum." dedi.

Kendisi hakkında beyanda bulunan U.A. isimli şahsı, aynı şirkette yaklaşık 6 ay çalışması nedeniyle tanıdığını anlatan Serap Özer, "Kendisinin psikolojik sıkıntıları vardı. En sonunda ağabeyimden para çaldığı için şirketten kovulmuştur. Hakkımdaki beyanları tamamen asılsızdır. Kabul etmiyorum. Benim yönetimle bir alakam yoktur. Sormuş olduğunuz Binance isimli yurt dışı kripto para hesabı bana ait değildir. Yine yapıldığı söylenen 125 milyon değerindeki kripto para giriş çıkışından haberim yoktur. Ben herhangi bir işlem yapmadım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Miktar güncel kur üzerinden hesaplandığı için bu kadar yüksektir"

Şüpheli Güven Özer de ifadesinde, tanık olarak beyanı alınan U.A'yı tanıdığını belirterek, şunları öne sürdü:

"Kendisiyle bir husumetim yoktur. Şizofren bir arkadaşımızdır. Kendisini işten çıkarmıştık. Benim bu şirkette aktif bir görevim yoktur. Ben bu şirketin alt kiracısıyım. Bu şirkette resmi olarak hiçbir bağlantım yoktur. Bu yöndeki iddiaları kabul etmiyorum. Benim banka hesabım vardı. Ancak bu hesapları ben değil kardeşim kullanıyordu. Belirtilen miktar güncel kur üzerinden hesaplandığı için bu kadar yüksektir. Normalde bu kadar bir miktar yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum."

"Soğuk Cüzdan, Faruk Fatih Özer'in elinde bulunurdu"

Şüpheli E.A'da, tanık U.A'yı tanıdığını dile getirerek, "Kendisi şirkette çalışmıştır. Aramızda herhangi bir husumet yoktu. Soğuk cüzdan Faruk Fatih Özer'in elindeydi. Bizim yetkimiz yoktu. Sıcak cüzdan zaten otomatik olarak çalışıyordu. Bu şahsın üzerime iftira attığını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hesap hareketlerimle ilgili daha öncesinde de beyanda bulunmuştum. Hesaplar güncel kurdan hesaplanmıştır. Eksi kurdan ve geçmişe dönük bakıldığında normalde yüklü miktar değildir. Ben bu kripto paraları kendi hesabımdan alıp satıyordum." ifadelerini kullandı.

Şüpheli O.C.G. de, sistemle ilgili para akışını kendisinin yönetmediğini savunarak, "Söz konusu şirkette benim şahsi hesabım vardı. Bu hesabımı ben kullanmıyordum. Şirketin sahibi Faruk Fatih Özer kullanıyordu. Yine 75 milyon lira olarak belirtilen hesap hareketleri de bana ait değil. Şirkette yapılan arbitraj işlemlerine aittir. Ben kimseyi dolandırmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde ifade verdi.

Şüpheli M.C.A. ise şirketin yazılım ve teknik işlerinde aktif rol aldığını belirterek, "Sistemde dönen küçük meblağlar hariç, diğer miktarlar 'soğuk cüzdan' diye tabir edilen hesapta tutulurdu. Bu hesap sadece şirketin sahibi olan Faruk Fatih Özer'in elinde bulunurdu. Bizim bu hesaba erişim yetkimiz yoktu zaten. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Şüpheli C.U. da ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk