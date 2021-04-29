Thodex soruşturmasında hakimlik savcılığın itirazını reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Thodex soruşturmasında hakimlik savcılığın itirazını reddetti

Thodex soruşturmasında hakimlik savcılığın itirazını reddetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THODEX soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, tutuklama talebini reddetti.

THODEX soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, tutuklama talebini reddetti.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Thodex soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın serbest bırakılan 6 şüpheli hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönündeki itirazını değerlendirdi. Hakimlik savcının itirazını reddetti.

NE OLMUŞTU  

Thodex soruşturması kapsamında 6 şüpheli 27 Nisan günü 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'Suç örgütü kurma' suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen 6 şüpheli hakkında ise suçun kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırları, kanun koruyucu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kanun değişiklikleri ile tutuklama hususunda belirtilen tutum ve içtihatları nazara alarak şüpheliler hakkında tutuklama talebinin ayrı ayrı reddine karar vermişti. Hakimlik bu şüpheliler hakkında yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulamıştı.  Soruşturmayı yürüten savcı da hakimlikten 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde itiraz etmişti.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi
'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi
Her şeyi önceden planlamış! Thodex vurguncusunun kaçışında gizemli çift detayı
Her şeyi önceden planlamış! Thodex vurguncusunun kaçışında gizemli çift detayı
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Ebru Gündeş Hakan Altun Şeyma Subaşı
Spor Yılmaz Vural Bülent Uygun Aykut Kocaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Thodex soruşturmasında hakimlik savcılığın itirazını reddetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:20:00. #1.15#

title