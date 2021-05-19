Thodex şirketi yazılımcısının, savcılık ifadesi ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Thodex şirketi yazılımcısının, savcılık ifadesi ortaya çıktı

Thodex şirketi yazılımcısının, savcılık ifadesi ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan şirketin yazılımcısı O.Ç. savcılıkta verdiği ifadesinde kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan şirketin yazılımcısı O.Ç. savcılıkta verdiği ifadesinde kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari konumda bulunan şirketin yazılımcısı O.Ç, önceki gün Sarıyer'de polis ekiplerince yakalanmış, sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Şüpheli O.Ç'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, Thodex isimli şirkete bir kariyer sitesi üzerinden başvurduğunu ve yazılımcı olarak işe alındığını ve 9 aydır da çalıştığını anlattı.

Daha önceden birçok firmada yazılım alanında tecrübesi olması nedeniyle şirkete başvurduğunu belirten O.Ç, şirkete gittiğinde bazı kişilerin kendisine bir test yaparak teknik bilgisini ölçtüklerini ve bunun üzerine işe aldıklarını söyledi.

Şüpheli O.Ç, şirkette çalışmaya başladığında "Vas" sistemi üzerinden servis geliştirmesi yaptığını, web tabanlı oyunlarda hizmet hazırladığını, video ve futbol içeriği olan benzeri web siteleri hazırlayarak son kullanıcıların GSM operatörleri ile yaptıkları servisleri geliştirdiklerini kaydetti.

Kendisinin çalıştığı birimin, bahsettiği gibi web sitesi üzerinden oyun oynatmaya ilişkin olduğunu öne süren O.Ç, "Kripto para geliştirmesi yapmıyordum. O birimde de çalışmıyordum. Bizim birimin en yetkili kişileri E. ve C. isimli kişilerdir. Benim Thodex'in internet sitesine bile üyeliğim yok. Kripto para işi nasıldır hiç bilmiyorum. Benim kesinlikle bir alakam yoktur. Hatta ben de mağdur oldum, maaşımı alamadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Süreç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu zanlılardan 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüphelilerden şirketin yazılımcısı O.Ç. Sarıyer'de, finans uzmanı R.A. Maltepe'de, şüpheli Z.Ö. ise Aydın'da yakalanmıştı.

Şüpheliler O.Ç ve R.A. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılırken, soruşturmada tek firari olan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

THODEX'İN YAZILIMCISI ORAL ÇINAR: KRİPTO PARA İŞİ NASILDIR BİLMİYORUM
THODEX'İN YAZILIMCISI ORAL ÇINAR: KRİPTO PARA İŞİ NASILDIR BİLMİYORUM
Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Burak Sergen Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Thodex şirketi yazılımcısının, savcılık ifadesi ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 19:53:06. #1.11#

title