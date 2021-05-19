Thodex soruşturmasında gözaltına alınan Zuhal Özer, adliyede
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Thodex soruşturmasında gözaltına alınan Zuhal Özer, adliyede

Thodex soruşturmasında gözaltına alınan Zuhal Özer, adliyede
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

KRİPTO para Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Aydın'da gözaltına alınan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, adliyeye sevk edildi.

KRİPTO para Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Aydın'da gözaltına alınan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheli arasında yer alan, şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyinin eşi Zuhal Özer'in Kuşadası'nda olduğunu belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evde Zuhal Özer'i yakalayarak gözaltına alan polis, yaptığı aramada 2 cep telefonu ile 2 sim karta da el koydu.

Soruşturma kapsamında cezaevinde olan Güven Özer'in eşi Zuhal Özer'in, emniyetteki ifadesinde şirkette sadece sigortasının işlediğini, bunun dışında şirketle hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirterek "Yaşananlarla bir alakam yok" dediği öğrenildi.

Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Thodex soruşturmasında gözaltına alınan Zuhal Özer, adliyede
Thodex soruşturmasında gözaltına alınan Zuhal Özer, adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

Thodex soruşturması kapsamında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer yakalandı.
Thodex soruşturması kapsamında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer yakalandı.
Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
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