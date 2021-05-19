THODEX SORUŞTURMASINDA FİRARİ YENGE DE YAKALANDI…

Kripto para borsası Thodex'le ilgili soruşturmada Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, Kuşadası'nda yakalandı.

Kripto para borsası Thodex'le ilgili soruşturmada Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, Kuşadası'nda yakalandı. Soruşturmada Özer dışında firari şüpheli kalmadı.

Soruşturma için kilit önemde olduğu değerlendirilen 3 şüpheliden yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap dün yakalanmıştı. Thodex'in firari patronu Özer'in tutuklanan abisi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer de polisin sıkı takibiyle yakalandı. Özer'in Kuşadası'nda gizlendiği öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Dolandırıcılık olayından haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı