THODEX SORUŞTURMASINDA FİRARİ YENGE DE YAKALANDI…
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THODEX SORUŞTURMASINDA FİRARİ YENGE DE YAKALANDI…

THODEX SORUŞTURMASINDA FİRARİ YENGE DE YAKALANDI…
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex'le ilgili soruşturmada Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, Kuşadası'nda yakalandı.

Kripto para borsası Thodex'le ilgili soruşturmada Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, Kuşadası'nda yakalandı. Soruşturmada Özer dışında firari şüpheli kalmadı.

Soruşturma için kilit önemde olduğu değerlendirilen 3 şüpheliden yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap dün yakalanmıştı. Thodex'in firari patronu Özer'in  tutuklanan abisi Güven  Özer'in eşi Zuhal Özer de polisin sıkı takibiyle yakalandı. Özer'in Kuşadası'nda gizlendiği öğrenildi.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari  şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Dolandırıcılık olayından haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin yazılımcısı gözaltına alındı.
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin yazılımcısı gözaltına alındı.
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