THODEX SORUŞTURMASINDA 3 KRİTİK İSİMDEN BİRİ YAKALANDI - 1
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THODEX SORUŞTURMASINDA 3 KRİTİK İSİMDEN BİRİ YAKALANDI - 1

THODEX SORUŞTURMASINDA 3 KRİTİK İSİMDEN BİRİ YAKALANDI - 1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KRİPTO para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap yakalandı.

KRİPTO para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu. Azap'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.

Görüntü dökümü:

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-Dün şirketin merkezinde yapılan haciz işlemleri


- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin yazılımcısı gözaltına alındı.
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin yazılımcısı gözaltına alındı.
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli R.A. gözaltına alındı.
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli R.A. gözaltına alındı.
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THODEX SORUŞTURMASINDA 3 KRİTİK İSİMDEN BİRİ YAKALANDI - 1 - Haberler
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