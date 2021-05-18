Thodex soruşturmasında 3 kritik isimden 2'si yakalandı

KRİPTO para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ile yazılımcı Oral Çınar yakalandı.

KRİPTO para borsası Thodex 'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ile yazılımcı Oral Çınar yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Şüpheliler dolandırıcılıktan haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular. İfadeler sonrası, yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer'in soruşturmada 3 kritik isim olduğu belirlendi.Şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap ve şirketin yazılımcısı Oral Çınar yakalandı. Oral Çınar'ın Sarıyer'de gözaltına alındığı öğrenildi. İki şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı