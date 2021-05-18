THODEX SORUŞTURMASINDA 3 KRİTİK İSİMDEN 2'Sİ  YAKALANDI
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THODEX SORUŞTURMASINDA 3 KRİTİK İSİMDEN 2'Sİ  YAKALANDI

THODEX SORUŞTURMASINDA 3 KRİTİK İSİMDEN 2'Sİ  YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KRİPTO para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ile yazılımcı Oral Çınar yakalandı.

KRİPTO para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ile  yazılımcı Oral Çınar yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Şüpheliler dolandırıcılıktan haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular. İfadeler sonrası, yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer'in soruşturmada 3 kritik isim olduğu belirlendi.

Şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap ve şirketin yazılımcısı  Oral Çınar yakalandı.  Oral Çınar'ın Sarıyer'de gözaltına alındığı öğrenildi. İki şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin yazılımcısı yakalandı
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin yazılımcısı gözaltına alındı.
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin yazılımcısı gözaltına alındı.
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
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