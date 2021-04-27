THODEX SORUŞTURMASI'NDA 6 ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA SAVCIDAN İTİRAZ

THODEX soruşturması kapsamında dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına soruşturma savcısı itiraz etti.

-THODEX soruşturması kapsamında dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına soruşturma savcısı itiraz etti. Savcı, 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde de itiraz yaptı.

Thodex soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı, tutuklama talebiyle dün hakimliğe sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcı, Sulh Ceza Hakimliği'nden 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde de itiraz yaptı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen 6 şüpheli hakkında ise suçun kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırları, kanun koruyucu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kanun değişiklikleri ile tutuklama hususunda belirtilen tutum ve içtihatları nazara alarak şüpheliler hakkında tutuklama talebinin ayrı ayrı reddine karar vermişti. Hakimlik bu şüpheliler hakkında yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulamıştı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı