THODEX SORUŞTURMASI'NDA 6 ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA SAVCIDAN İTİRAZ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

THODEX SORUŞTURMASI'NDA 6 ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA SAVCIDAN İTİRAZ

THODEX SORUŞTURMASI'NDA 6 ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA SAVCIDAN İTİRAZ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THODEX soruşturması kapsamında dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına soruşturma savcısı itiraz etti.

-THODEX soruşturması kapsamında dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına soruşturma savcısı itiraz etti. Savcı, 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde de itiraz yaptı.

Thodex soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı, tutuklama talebiyle dün hakimliğe sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcı, Sulh Ceza Hakimliği'nden 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde de itiraz yaptı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen 6 şüpheli hakkında ise suçun kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırları, kanun koruyucu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kanun değişiklikleri ile tutuklama hususunda belirtilen tutum ve içtihatları nazara alarak şüpheliler hakkında tutuklama talebinin ayrı ayrı reddine karar vermişti. Hakimlik bu şüpheliler hakkında yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulamıştı.  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Thodex'in 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
Thodex'in 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
Thodex şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı: Benimde 15 bin liram vardı, ben de mağdurum
Thodex şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı: Benimde 15 bin liram vardı, ben de mağdurum
Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar kaybedenler var
Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar kaybedenler var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Yıldız Tilbe Yılmaz Erdoğan
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: THODEX SORUŞTURMASI'NDA 6 ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA SAVCIDAN İTİRAZ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:49:01. #1.16#

title