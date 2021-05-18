Thodex soruşturması kapsamında firari olan şirketin finans sorumlusu Rana Azap yakalandı
Thodex soruşturması kapsamında firari olan şirketin finans sorumlusu Rana Azap yakalandı Thodex soruşturması kapsamında firari olan şirketin finans sorumlusu Rana Azap yakalandı.
Thodex soruşturması kapsamında firari olan şirketin finans sorumlusu Rana Azap yakalandı
İSTANBUL - Thodex soruşturması kapsamında firari olan şirketin finans sorumlusu Rana Azap yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR