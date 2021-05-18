THODEX SORUŞTURMASI; FİNANS UZMANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 2
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THODEX SORUŞTURMASI; FİNANS UZMANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rana Azap'ın nişanlı olduğunu belirten kişi bir süre karakolun önünde bekledi.

Rana Azap'ın nişanlı olduğunu belirten kişi bir süre karakolun önünde bekledi.

Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ/ THODEX soruşturmasında yakalanan şirketin finans uzmanı Rana Azap, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Thodex soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan ve yakalanan şirketin finans uzmanı Rana Azap sabah saatlerinde ilk olarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Rana Azap, daha sonra cumhuriyet savcısının talimatı ile ifade işlemleri için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Rana Azap, Gayrettepe Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından polis merkezinden alınarak tekrar adliyeye götürüldü. Rana Azap'ın polis merkezindeki işlemleri sürerken, polis merkezinin girişinde de kendisini Rana Azap'ın nişanlısı olduğunu söyleyen bir kişinin beklediği görüldü.

THODEX SORUŞTURMASI; FİNANS UZMANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 2
THODEX SORUŞTURMASI; FİNANS UZMANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 2
THODEX SORUŞTURMASI; FİNANS UZMANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 2
THODEX SORUŞTURMASI; FİNANS UZMANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 2
THODEX SORUŞTURMASI; FİNANS UZMANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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