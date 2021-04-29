Thodex Soruşturması: CEO'nun kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı
THODEX soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.
THODEX soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı