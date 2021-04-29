THODEX SORUŞTURMASI: CEO'NUN KARDEŞLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.
Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı