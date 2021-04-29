THODEX SORUŞTURMASI: CEO'NUN KARDEŞLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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THODEX SORUŞTURMASI: CEO'NUN KARDEŞLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

THODEX SORUŞTURMASI: CEO'NUN KARDEŞLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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