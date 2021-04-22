Thodex sahibi Faruk Fatih Özer açıklama yaptı! İşte Thodex olayının perde arkası

Krito para alım satım borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Tayland'a kaçtığı belirtiliyor. Thodex'in yurt dışına çıkan kurucusu Fatih Faruk Özer, yaptığı açıklamada Türkiye'ye geri döneceğini söyledi. İşte Thodex olayının perde arkası

Kripto para borsasında faaliyet gösteren Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in topladığı parayla yurt dışına kaçtığı iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Thodex işlemi gerçekleştiremeyen kullanıcılar kripto paralarının durumuna ilişkin endişeli bekleyişini sürdürüyor.

THODEX'TEN AÇIKLAMA

Thodex Kurucusu Fatih Faruk Özer, paylaştığı açıklama metninde şunları söyledi:

Yaşamış olduğumuz sürece ilişkin olarak kamuoyu ve Thodex Platformumuzu kullanan Sayın kullanıcıları bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; kamuoyunda şirketim Koineks Teknolojileri A. Ş. ve sahibi olduğu Thodex platformu hakkında ortaya atılan iddiaların bir çoğu mesnetsizdir.

700.000'e yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. 2018 yılında şirketimize yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde meydana gelen 25.000.000,00-TL. zararı hiçbir kullanıcımıza yansıtmaksızın şirketimiz kendi imkanları ile tolere etmiş ve yeniden bir siber saldırı olayı yaşamamak için ciddi alt yapı sistem değişikliğine gitmiştir.

Yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir çok yatırımcının dikkatini çekmiş, uluslararası düzeyde çok ciddi ortaklık teklifleri almıştır. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım.

Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur.

22.04.2021 günü kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391.000 kişinin yaklaşık 2 milyar USD zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. İnsaf ve izan sınırlarını aşan bu iddialara acilen cevap vermek açısından bu açıklamayı yapma zaruretim doğmuştur.

Öncelikle; ilk tespitlerimize göre 700.000'e yakın kullanıcımızın sadece 30.000'e yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.

Ayrıca; bir takım kişilerin kendilerini uzman olrak tanıtmak suretiyle gerek sosyal medyada gerekse basın yayın organları aracılığı ile kamuoyuna 2 milyar usd gibi akla, mantığa ve hesaba uymayan bir tutar ile algı oluşturması da kabul edilebilir değildir. Zira; bırakınız thodex'in işlem hacmini tüm türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir.

Nitekim; şirketimizin kayıtları daha önce de MASAK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulmuş olup herhangi bir usulsüzlük olmadığı ilgili kurumların kayıtları ile de sabittir.

Bu süreç, gerçeğe uymayan ve abartılı söylemler ile bir iftira kampanyasına dönüşmüş olup hem kullanıcıların hem de şahsımın zararına sebebiyet vermektedir. Zira; bizim tespitlerimize göre 30.000 civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır. Bugün itibari ile piyasa değeri yaklaşık 40 milyon USD olan şirketimiz ticari hayatına devam edebilecek iken kamuoyunda yaratılan mağduriyet algısı neticesinde şirketimizin ticari hayatına devam etmesi engellenmeye çalışılmaktadır.

Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak Adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim. Önemle bilinmesini isterim ki; hayatımın hiçbir döneminde ne devletime ne de milletime zarar verecek bir faaliyetim olmadığı gibi böyle bir düşüncenin dahi tarafıma atfedilmesini zul kabul ederim.

Bu suretle; gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex'i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.

Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Thodex'in internet sitesinin kapanmasının ardından Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapattığı da görünüyor.

THODEX NEDİR?

Thodex, kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsasıdır. 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks ismiyle kurulan şirket, kuruluş zamanına göre Türkiye'nin dördüncü kripto para borsası oldu. Türkiye'nin ilk Bitcoin ATM'sini kuran şirket, 2020 yılında ise Türkiye'den global pazara açılan ilk kriptopara borsası oldu.

THODEX'E SUÇ DUYURUSU!

İHA'da yer alan habere göre, kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran, şirket sahibi Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukat Ceran, dilekçesinde, Özer hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

Avukat Üsame Ceran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bulunduğu suç duyurusunda, Faruk Fatih Özer'in kurduğu Koineks A.Ş.'nin sahibi olduğu Thodex isimli kripto para borsasından yaklaşık 1 haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda yaşanan aksaklıkla başlayan sürecin Thodex'in son 36 saattir tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiğini ifade etti. Siteye 36 saattir erişim yapılamadığını da dilekçesinde belirten Ceran, Thodex'te yaklaşık 391 bin kişinin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğini aktardı.

Koineks A.Ş. sahibi ve yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapıldığına dair iddialar olduğunu da suç duyurusunda belirten avukat Ceran, şüpheli ya da şüphelilerin malvarlıklarına el konulmasını talep ederek gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

Avukat Üsame Ceran, hukuki sürecin uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ''Thodex adı verilen kripto para borsasında ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup adı geçen sistem kapsamında gerçekleşiğ suç teşkil eden tümeylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerine yer verildi.

HAVALİMANINDA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.

POLİS İNCELEME YAPTI

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.

20 NİSAN'DA 6 SAAT BAKIM ÇALIŞMASI DENİLMİŞTİ

THODEX tarafından dün de bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız." denilmişti.

Öte yandan borsanın kullanıcıları, sosyal medyada yaşanan olaya tepki göstermişti. Bazı kullanıcılar ise polis eşliğinde THODEX'in merkezine gittikleri yönünde paylaşımlarda bulunmuştu.