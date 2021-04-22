Thodex nedir? Thodex kimin? Thodex'de neden işlem yapılmıyor?

21 Nisan 2021'de yapılan sistemde beş günlük kapama açıklamasının[19] ardından sistemin kurucusu olan Faruk Fatih Özer'in de içinde bulunduğu yöneticilerin sosyal medya hesaplarını kapatması üzerine bazı kullanıcılar vurgun yapıldığı şüphesiyle Thodex hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki, Thodex nedir? Thodex kimin? Thodex'de neden işlem yapılmıyor?

Yatırımcılara 2 milyon Dogecoin dağıtma kararı alarak sesini duyuran THODEX isimli kripto para borsasından para çekmek isteyen kullanıcılar, hesaplarına hiçbir şekilde müdahale edememekten şikayetçi. Thodex'e erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, siteye giriş yapmaya çalıştıklarında uyarılarla karşılaşıyor. Sosyal medyada yaşanılan sorunun dile getirilmesi ardından Thodex'ten açıklama geldi. Peki, Thodex çöktü mü, neden açılmıyor?

THODEX NEDİR?

Thodex, kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsasıdır. 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks ismiyle kurulan şirket, kuruluş zamanına göre Türkiye'nin dördüncü kripto para borsası oldu. Türkiye'nin ilk Bitcoin ATM'sini kuran şirket, 2020 yılında ise Türkiye'den global pazara açılan ilk kriptopara borsası oldu.

Koineks ismiyle kurulan şirket globale açılma süreciyle birlikte tekrardan markalaşma sürecine girerek ismini Thodex olarak değiştirdi ve yeni markasını Mart 2020'de kullanıcılarıyla buluşturdu.

İlk olarak Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Thodex, Türkiye'de kurulan dördüncü kripto para borsası oldu ve kurulduğunda üyelerine 5 farklı kripto para çeşidini sunarak bu konuda da bir ilke imza attı. 2018 yılına gelindiğinde şirket, Türkiye'nin ilk Bitcoin ATM'sini İstanbul'un Nişantaşı semtinde kurdu.

2019 yılında şirket sunduğu kripto para sayısını 18'e çıkararak sektörde yine bir ilke imza atmayı başardı. 2020 yılına gelindiğinde marka re lansman yaparak globale açıldığını duyurdu. ABD'den aldığı FinCen MSB lisansı ile globalleşen Thodex, Türkiye'nin ilk global lisanslı kripto para borsası oldu.

Kripto para kullanıcılarını tek bir platformda buluşturma hedefiyle yola çıkan Thodex, günümüzde 6 kıta ve 120'den fazla ülkede hizmet vermektedir.

Thodex Kasım 2020 itibarıyla kullanıcı başı ayda 177 işlem ortalaması ile toplamda 25 milyar Türk lirası hacme ulaşmıştır.

Dünyadaki tüm kriptoparalar ve kriptopara borsalarının değerlendirildiği platform olan Coinmarketcap'ta Ocak 2020 itibarıyla günlük 698 milyon Türk lirası hacmiyle genel değerlendirmede globalde 53. , Türkiye'de ise 2. sıradadır.[17][18]