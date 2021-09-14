THODEX MAĞDUR AVUKATI: SAVCILIĞIN KRİPTO PARAYA EL KOYMA KARARI TÜRKİYE'DE İLK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THODEX MAĞDUR AVUKATI: SAVCILIĞIN KRİPTO PARAYA EL KOYMA KARARI TÜRKİYE'DE İLK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THODEX soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne savcılığın yazı yazarak firari şüpheli Faruk Fatih Özer'in Binance'deki olası kripto paralarına el konulması talebini değerlendiren Avukat Sinan Keskin, "Bu süreç şu anda Türkiye'de bir ilk.

THODEX soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne savcılığın yazı yazarak firari şüpheli Faruk Fatih Özer'in Binance'deki olası kripto paralarına el konulması talebini değerlendiren Avukat Sinan Keskin, "Bu süreç şu anda Türkiye'de bir ilk. Hatta dünyada araştırmalarımız neticesinde İngiltere'de buna benzer Binance kripto para şirketiyle ile ilgili el koyma kararı olduğu" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazı göndererek, şirketin vergi suçları açısından değerlendirilmesinin yapılmasını ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını talep etti.

Savcılık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı göndererek, soruşturmanın aydınlatılması için Thodex hakkında incelemeler yapılmasını istedi.

Savcılık ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne yazı yazarak, Özer'in Binance'deki adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunun tespit edilmesini ve soruşturmadaki diğer şüphelilerin Binance'taki tespit edilecek kripto paralarına el konulmasını talep etti.

"MAĞDURLAR ALACAKLARINA KAVUŞABİLECEKLERDİR"

Savcılığın talebini değerlendiren Avukat Sinan Keskin, "Bu talep edilme işlemi Binance adlı kripto para şirketi tarafından yerleşik adresleri de İstanbul Şişli'de bulunmak suretiyle uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Böylelikle mağdurlar da kripto para cinsinden TL karşılığı olarak alacaklarına kavuşabileceklerdir" dedi.

"BU SÜREÇ TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Binance'ın savcılığın yazısına istinaden kripto paralara el konulması işlemini uygulayıp uygulamayacağı söyleyen Keskin "Bu süreç şu anda Türkiye'de bir ilk hatta dünya da araştırmalarımız neticesinde İngiltere'de buna benzer Binance kripto para şirketiyle ile ilgili el koyma kararı olduğu. El koyma kararı Binance kripto para şirketi tarafından uygulanırsa dünyada belki de ilkler arasında yer alacaktır. Uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Burada açık bir mağduriyet vardır" şeklinde konuştu.

BAŞKA PARAVAN ŞİRKETLER DE VAR

Başsavcılığın MASAK'la koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Avukat Sinan Keskin 'Fatih Faruk Özer'in yerinin tespiti bakımından diğer şüphelilerin ve bizim kanaatimiz odur ki başka paravan şirketler de var. Burada bunların da para trafiğinin takip edilmesi suretiyle tespiti bakımdan son derece önem arz etmektedir" dedi.

THODEX MAĞDUR AVUKATI: SAVCILIĞIN KRİPTO PARAYA EL KOYMA KARARI TÜRKİYE'DE İLK

THODEX MAĞDUR AVUKATI: SAVCILIĞIN KRİPTO PARAYA EL KOYMA KARARI TÜRKİYE'DE İLK

THODEX MAĞDUR AVUKATI: SAVCILIĞIN KRİPTO PARAYA EL KOYMA KARARI TÜRKİYE'DE İLK

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

THODEX MAĞDUR AVUKATI: SAVCILIĞIN KRİPTO PARAYA EL KOYMA KARARI TÜRKİYE'DE İLK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

 Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Uğur İbrahim Altay Fuat Oktay Ersin Tatar
Magazin Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Marcao Okan Buruk
Tüm Haberler Murat Kurum Gazeteler Şans Oyunları Düm Tek Tek Fatih Terim Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: THODEX MAĞDUR AVUKATI: SAVCILIĞIN KRİPTO PARAYA EL KOYMA KARARI TÜRKİYE'DE İLK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 23:06:46. #1.11#