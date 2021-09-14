Son dakika... THODEX mağdur avukatı: Savcılığın kripto paraya el koyma kararı Türkiye'de ilk

THODEX soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne savcılığın yazı yazarak firari şüpheli Faruk Fatih Özer'in Binance'deki olası kripto paralarına el konulması talebini değerlendiren Avukat Sinan Keskin, "Bu süreç şu anda Türkiye'de bir ilk. Hatta dünyada araştırmalarımız neticesinde İngiltere'de buna benzer Binance kripto para şirketiyle ile ilgili el koyma kararı olduğu" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazı göndererek, şirketin vergi suçları açısından değerlendirilmesinin yapılmasını ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını talep etti.

"BU SÜREÇ TÜRKİYE'DE BİR İLK"

BAŞKA PARAVAN ŞİRKETLER DE VAR