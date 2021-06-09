Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2)

Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

MAĞDUR ZARARINI KARŞILAYACAK EŞYA BULUNAMADIThodex mağduru G.A.'nın şikayeti üzerine şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi gerçekleştirildi.

MAĞDUR ZARARINI KARŞILAYACAK EŞYA BULUNAMADI

Thodex mağduru G.A.'nın şikayeti üzerine şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi gerçekleştirildi. Avukatlar ve icra memurları, çilingirin kapıyı açmasının ardından Özer'in ailesine ait evde icra için eşya tespiti yaptı. Evde mağdurun zarara uğradığı bedeli karşılayacak değerde eşya görülmedi.

Avukat Sinan Keskin, evin boşaltılmış olduğunu belirterek, "İstanbul Anadolu 2'nci İcra Müdürlüğü dosyasına istinaden ilk defa Faruk Fatih Özer aleyhine başlatmış olduğumuz haciz kesinleşti. Bu dosyadaki yaklaşık tutar 700 bin TL civarında. Bu tutar üzerinden kendisinin burada Darıca'da ikametinin bulunduğu yere geldik. Çilingir eşliğinde haciz işlemlerimizi gerçekleştirdik. Evde kıymete haiz pek bir şey bulamadık. Ev tamamen boşaltılmıştı. Şu an İcra Müdürlüğü tarafından Faruk Fatih Özer'in tüm bankalardaki paralarına, araba, ev taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına haciz işlemleri uygulanmakta. En önemlisi ise bankada 31 milyon TL'si var. Bununla ilgili de haciz müzekkeresi icra dairesinden yazı yazılıyor. Bununla ilgili haciz işlemleri de tesis edilecek" dedi.'ÜNLÜ- ÜNSÜZ KİŞİLERLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'Takipleri yapmaya devam edeceklerini kaydeden Keskin, "Alacaklıların alacaklarına kavuşması açısından bu takipleri yapmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili bu organizasyona kim, ünlü- ünsüz fark etmeksizin ekonomist ya da kamuoyuna mal olmuş kişilerle ilgili de çok kısa zamanda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçemizi yapacağız. Bu organizasyonun içinde olanların da savcılık makamı tarafından araştırılmasını talep edeceğiz" diye konuştu.

Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2)
Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2)
Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2)
Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2)
Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2)
Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

Thodex'in kurucusunun evine icra için gidenler eli boş döndü, avukatın yeni hedefi ünlü isimler
Thodex'in kurucusunun evine icra için gidenler eli boş döndü, avukatın yeni hedefi ünlü isimler
Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Beren Saat Selçuk Balcı Fatma Turgut Rahşan Gülşan
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 17:27:59. #1.13#

title