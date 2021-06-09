THODEX KURUCUSUNUN EVİNDE İCRA İŞLEMİ YAPILACAK
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THODEX KURUCUSUNUN EVİNDE İCRA İŞLEMİ YAPILACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Thodex mağduru G.A.'nın şikayeti üzerine şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi yapıldı.

Thodex mağduru G.A.'nın şikayeti üzerine şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi yapıldı. Avukatlar ve icra memurları, çilingirin kapıyı açmasının ardından Faruk Fatih Özer'in ailesinin evinde icra için eşya tespiti yaptı. Ancak, Özer'in ailesine ait evde mağdurun zarara uğradığı bedeli karşılayacak değerde bir eşya görülmedi.

Avukat Sinan Keskin yaptığı açıklamada, "İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü dosyasına istinaden, ilk defa Faruk Fatih Özer aleyhine başlatmış olduğumuz haciz kesinleşti. Bu dosyadaki yaklaşık tutar 700 bin TL civarında. Bu tutar üzerinden kendisinin burada Darıca'da ikametinin bulunduğu yere geldik. Çilingir eşliğinde haciz işlemlerimizi gerçekleştirdik. Evde kıymete haiz pek bir şey bulamadık. Ev tamamen boşaltılmıştı. Şuan da icra müdürlüğü tarafından Faruk Fatih Özer'in tüm bankalardaki paralarına, araba, ev taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına haciz işlemleri uygulanmakta. En önemlisi ise bankada 31 milyon TL'si var. Bununla ilgili de haciz müzekkeresi icra dairesinden yazı yazılıyor. Bununla ilgili haciz işlemleri de tesis edilecek.ö dedi.

Takipleri yapmaya devam edeceklerini ifade eden Keskin, "Alacaklıların, alacaklarına kavuşması açısından bu takipleri yapmaya devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili, bu organizasyona kim, ünlü, ünsüz fark etmeksizin, ekonomist ya da kamuoyuna mal olmuş kişilerle ilgili de çok kısa bir zaman içerisinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçemizi yapacağız. Bu organizasyonun içinde olanların da savcılık makamı tarafından araştırılmasını talep edeceğiz.ö diye konuştu.

THODEX KURUCUSUNUN EVİNDE İCRA İŞLEMİ YAPILACAK
THODEX KURUCUSUNUN EVİNDE İCRA İŞLEMİ YAPILACAK
THODEX KURUCUSUNUN EVİNDE İCRA İŞLEMİ YAPILACAK
THODEX KURUCUSUNUN EVİNDE İCRA İŞLEMİ YAPILACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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