THODEX KURUCUSU ÖZER'İN YURT DIŞINA KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ
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THODEX KURUCUSU ÖZER'İN YURT DIŞINA KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ

THODEX KURUCUSU ÖZER'İN YURT DIŞINA KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KRİPTO para borsası Thodex soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

KRİPTO para borsası Thodex soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülmüyor. Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21'de terminale giriyor. Saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor. Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25'te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa biniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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