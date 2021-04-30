Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi ve kardeşi adliyeye sevk edildi
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Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi ve kardeşi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi ve kardeşi adliyeye sevk edildi Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi ve kardeşi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Kripto para borsası Thodex ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar bu sabah Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 62 zanlı adliye sevk edilmiş, 34'ü ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılmış, 28 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

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Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi ve kardeşi adliyeye sevk edildi
Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi ve kardeşi adliyeye sevk edildi
Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi ve kardeşi adliyeye sevk edildi
Thodex kurucusu Fatih Özer'in ağabeyi ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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