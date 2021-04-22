Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir Faruk Fatih Özer kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir Faruk Fatih Özer kaç yaşında, nereli?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir Faruk Fatih Özer kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsası Thodex'in kurucusu kim? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir Faruk Fatih Özer kaç yaşında, nereli?

kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsası Thodex'in kurucusu kim? Thodexkurucusu Faruk Fatih Özer kimdir Faruk Fatih Özer kaç yaşında, nereli?

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu belirtilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'dir.

THODEX BATTI MI?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacakları duyuruldu.Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımların atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı
Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı
Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor
Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Toprak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir Faruk Fatih Özer kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 09:33:48. #1.14#

title