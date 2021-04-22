THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER'DEN YAZILI AÇIKLAMA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER'DEN YAZILI AÇIKLAMA

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER'DEN YAZILI AÇIKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı açıklamasında kaçmadığını söyledi.

2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı açıklamasında kaçmadığını söyledi.  Özer, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" dedi.

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. İddiaların hedefindeki Faruk Fatih Özer yazılı açıklama yaptı. Özer, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır" dedi.

"Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak izin 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım" diyen Özer, " Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır" diye konuştu

Özer'in açıklamasında, "ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelimle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum" ifadesi yer aldı.

2 milyar dolar iddiasını da yalanlayan Faruk Fatih Özer, "Bırakınız Thodex'in işlem hacmini tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir" dedi.

Özer'in açıklaması şu şekilde devam etti:

"Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim"


Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2 Milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı Açıklaması
2 Milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı Açıklaması
Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor
Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor
2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir?
2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Mustafa Şentop Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER'DEN YAZILI AÇIKLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:29:24. #1.15#

title