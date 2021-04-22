Thodex: Kripto para borsasının sitesi kapandı, kullanıcılar endişeli
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Thodex: Kripto para borsasının sitesi kapandı, kullanıcılar endişeli

BBC - Haberler | Dünya

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 20 Nisan akşamından beri erişilemiyor.

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 20 Nisan akşamından beri erişilemiyor. Ajanslar polislerin bu sabah şirket merkezine giderek arama yaptığını, şirket hakkında soruşturma başlatıldığını aktarıyor.

20 Nisan akşamı Thodex'in Twitter hesabından yapılan açıklamada sitenin altı saatlik bir bakım için kapatıldığı duyurulmuştu.

21 Nisan sabahı yapılan bir diğer duyuruda ise şirkete bir büyük ortak geleceği ve 4-5 iş günü sürecek devir işlemleri süresince sitenin kapalı kalacağı aktarıldı.

23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle 5 iş günü, 8 güne denk geliyor.

21 Nisan'daki açıklamada "Olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, kısa süre arayla gelen iki ayrı açıklamayı inandırıcı bulmadı. Siteye girildiğinde bir bakım duyurusu yerine "404 Not Found" uyarısı çıkması ve şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapatması, bu borsada parası bulunanların endişelerini artırdı.

Thodex hem Twitter'da hem Ekşi Sözlük'te günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Farklı kripto para borsalarının büyüklüklerini inceleyen criptogecko.com'a göre 16 Nisan itibarıyla Thodex'te günlük işlem hacmi 1,2 milyar dolara ulaşmıştı.

DHA ise Thodex'teki cüzdanlarda yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para bulunduğu iddiasını aktarıyor.

Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Oğuz Evren Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Thodex kurucusu Faruh Fatih Özer'in 20 Nisan akşamı 17.57'de Atatürk Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığını söyledi ve ekledi:

"Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin."

Thodex kullanıcılarının avukatlığını da yapan Kılıç, şirkette parası kalanların savcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiğini, hukuki sürecin yıllarca sürebileceğini belirtti.

Kılıç'a göre sitede 391 bin aktif hesap bulunuyordu.

HaberTürk'e konuşan Kılıç, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini öne sürdü.

2017'de açılan Thodex, Aralık 2020'de çok sayıda ünlüyle bir reklam kampanyası başlatmış, Şubat ayında bir kişiye Porsche Panamera GTS, 50 kişiye MacBook hediye ettiği bir çekiliş yapmıştı.

Şirket 15 Mart'ta ise bir ay boyunca üye olan herkese 150 Dogecoin vereceğini, toplamda 2 milyon Dogecoin dağıtılacağını duyurmuştu.

Mart ortasında 0,05 dolar civarında olan Dogecoin'in değeri Nisan ortasında 0,40 dolara çıkmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 17 Nisan'da Thodex'in Dogecoin'i piyasa fiyatından yüzde 30 ucuza sattığını ve son 24 saatte 500 milyon dolar civarında Dogecoin sattığını gösteren görseller paylaştı.

Thodex 19 Nisan'da bir açıklama yaparak Dogecoin satışlarını durdurduklarını duyurmuştu.

Açıklamada "Dogecoin işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bakımın ardından Dogecoin yatırma ve çekme işlemlerinizi sorunsuz şekilde yapabileceksiniz" ifadeleri yer almıştı.

Kripto paraları ve borsalarını inceleyen Coin Market Cap'e göre Thodex'teki işlemlerin yüzde 52'sini Dogecoin alım satımı oluşturuyordu.

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Thodex: Kripto para borsasının sitesi kapandı, kullanıcılar endişeli
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