'Thodex' kripto para borsası hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma
'Thodex' kripto para borsası hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma Şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor Kripto para borsası Thodex'in yatırımcılarının dolandırılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
'Thodex' kripto para borsası hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma
Şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor
İSTANBUL - Kripto para borsası Thodex'in yatırımcılarının dolandırılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadeleri alındığı öğrenildi.
Kripto para borsası Thodex'in sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, konuya ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR