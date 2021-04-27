'Thodex'in tüm şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Thodex'in tüm şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR - Haberler | 3. Sayfa

'Thodex'in tüm şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı Kripto para borsası 'Thodex' soruşturmasında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 28 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Thodex'in tüm şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı

İSTANBUL - Kripto para borsası 'Thodex' soruşturmasında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 28 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddetti.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

34 şüpheli savcılıktan serbest

Savcılık sorgusu tamamlanan 34 şüpheli, serbest bırakılırken, 6 şüpheli "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 22'si ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye gönderilmişti.

Tutuklama talebi reddedildi

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddetti. 28 şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

'Thodex'in tüm şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı
'Thodex'in tüm şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı
'Thodex'in tüm şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı
'Thodex'in tüm şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR

Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı
Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı
Kripto Tosuncuk için çember daralıyor! 4 ülkeye ekip gönderildi, sürek avı başlıyor
Kripto Tosuncuk için çember daralıyor! 4 ülkeye ekip gönderildi, sürek avı başlıyor
Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi
Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Hadise Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Thodex'in tüm şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 00:32:52. #1.14#

title