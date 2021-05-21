Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının yeni görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

20 Nisan Salı günü 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobille havalimanına geldiği görülen Özer'in otopark girişinde aracını valeye teslim ettikten sonra arka koltuktaki çantasını aldığı görülüyor.

Daha sonra 3 numaralı kapıya geldiği görülen Özer'in 17.21'de terminale giriş yaptığı görüntülere yansıyor. Saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer'in ardından oradan ayrıldığı güvenlik kamerası görüntülerinde yer alıyor.

Dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptıran Özer'in, arındırılmış alanda bir süre dolaştığı ardından saat 19.25 sıralarında C-4 uçuş kapısından işlem yaptığı görülüyor. Kamera kayıtlarına Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa bindiği anlar da yansıyor.

(İHA)

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Resmi Gazete yayımlandı! 9 üniversitede yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Resmi Gazete yayımlandı! 9 üniversitede yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı
Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı
THODEX'İN YAZILIMCISI ORAL ÇINAR: KRİPTO PARA İŞİ NASILDIR BİLMİYORUM
THODEX'İN YAZILIMCISI ORAL ÇINAR: KRİPTO PARA İŞİ NASILDIR BİLMİYORUM
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Sedat Peker Vladimir Putin
Magazin Sibel Can Burak Sergen Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Hakan Arslan Sergen Yalçın Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 10:00:09. #1.13#

title