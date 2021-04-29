'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi
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'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Thodex soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Thodex soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Firari Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşinin aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını 108 milyon dolar dolandırarak yurt dışına kaçmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına firari Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

KARDEŞLERİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Firari kurucu Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi. Şüpheli şahısların hakimlikteki sorgu işlemleri sürüyor.

(Gamze Erdemir/İHA)

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'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi
'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi
'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi
'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi
'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi
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